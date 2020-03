Bez Klopa, Mane ne bi bio ovakva igračina! Slažete li se?

Uzlaznom putanjom je išla karijera Senegalca, Sadio Mane je preko Meca i Salcburga stigao do Sautemptona, nakon čega je usledio transfer u Liverpul.



Ipak, retko ko je verovao da može da dospe do jednog od najboljih fudbalera na svetu, što danas svakako jeste ovaj 27-godišnji krilni napadač.



Njegova završnica nije bila na najvišem nivou, imao je brzinu, dribling, a falilo mu je i samopouzdanja.



To mu je doneo Jirgen Klop, o tome je govorio njegov nekadašnji saigrač iz Salcburga, Tomas Dan.



"On je veoma miran momak. Kada je došao 2012. u Salcburg videli smo da će biti dobar, ali nismo predvideli da će biti u 10 najboljih na svetu. Kada bi uzeo loptu u noge i nanizao par igrača, čoveče, bio je brz kao svetlost... Kao takav je bio isti kao danas, ali je razlika u kvalitetu. Klop je taj koji ga je doveo do višeg nivoa", rekao je on.



"On je generalno bio prilično povučena osoba, trebalo je dopreti do njega", rekao je Dan.