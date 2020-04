Bez fudbala do kraja SLEDEĆE godine!?

Danas se u medijima pojavila priča da je Svetska zdravstvena organizacija dala predlog da se sva međunarodna fudbalska takmičenja otkažu do kraja 2021. godine.



Navodno su predstavnici SZO i UEFA imali sastanak, on je prema pisanju brazilskog lista "Plakar" trebalo da traje 60 minuta, trajao je dva i po sata, jer su dva epidemiologa iznela svoje statove, prema kojima bi Evropska kuća fudbala morala da otkaže sve međunarodne manifestacije do leta 2021. godine.



Ipak, izgleda da u pisanju ovog lista nema puno istine.



Oglasili su se iz UEFA i demantovali da im je SZO predložila da otkažu međunarodna takmičenja do kraja 2021. godine.



"To nije tačno. SZO nikada nije predložila da fudbal ne bi trebalo da se igra do kraja 2021. godine", izjavili su iz UEFA.



Dakle, izgleda da mere neće biti tako drastične, ali da li je ovo znak da bi sve veće sportske manifestacije mogle da se otkažu do kraja tekuće godine?



Po preporuci Svetske zdravstvene organizacije UEFA je pomerila Euro za leto naredne godine, dok su za godinu dana pomerene i Olimpijske igre u Tokiju.