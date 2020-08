Bez dileme - Skauzer najbolji!

Liverpul je uspeo da prekinu svoj istorijski niz bez titule u domaćem prvenstvu.



Jirgen Klop je uspeo da razbije 'prokletstvo' u veoma ubedljivom maniru, jasno da će većina igrača šampiona poneti i individualna priznanja.



Prvo u nizu jeste priznanje za najboljeg mladog igrača u Premijer ligi. Nagrada je pripala Trentu Aleksandru-Arnoldu, može se reći i zasluženo.



Mladi desni bek je za konkurenciju imao Marsijala, Rašforda i Grinvuda iz Mančester Junajteda, ništa mu nije mogao ni Čelsijev duo u vidu Maunta i Pulišića. Tu su bili još i Džek Griliš iz Vile i Din Henderson iz Šefild Junajteda.



Trent je imao sezonu za pamćenje, u PL je zabeležio 13 asistencija tek jednu manje od De Brujnea. Englez je pravi plejmejker po desnom boku a pokazao je da su mu i prekidi odlični.



Zasluženo najbolji!

