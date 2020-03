Betis razbijao Real do 45. minuta, a onda sve prosuo za 10 sekundi!

Samo sedam dana nakon pobede nad Barselonom, Real Madrid gostuje Betisu i na poluvremenu je 1:1 i gosti mogu da budu prezadovoljni tim rezultatom.

Tibo Kurtoa je spasio jedan siguran gol, posle sjajnog udarca Nabila Fekira, ali Belgijanac nije mogao ništa nekoliko minuta kasnije kada je Sidni "ubio" pauka.U 40. minutu, Fekir je vratio loptu u šesnaesterac posle kornera, a Sidni je bio na pravom mestu, prihvatio je i zategao u bliže rašlje za 1:0. Neposredno pre nego što je lopta stigla do Fekira, Kasemiro je tražio faul zbog sudara sa protivničkim igračem, tako je i zbunio malo svoje saigrače koji su za trenutak zastali, a onda je usledila "bomba" Sidnija za 1:0.Koliko je Betis odigrao perfektno prvo poluvreme, do nadoknade, jeste i neverovatan podatadak da su domaći prvi put napravili faul u 44. minutu!Uz to, Real nije imao nijedan udarac u okvir gola iz igre i ukupno samo dva ka Roblesu!Ali, onda, Betis je sve prosuo, i to baš Sidni koji je u nadoknadi vremena nespretnom glupošću oborio Marsela i napravio penal, a siguran izvođač bio je Karim Benzema.