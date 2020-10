Besni Simeone, hoće li ovo imati posledice na njegov ostanak u klubu?

"Tobdžije" slave, čoveka kojeg su jurili već neko vreme je došao u klub i to sat vremena pred zatvaranje prelaznog roka.



Nema sumnje da je Mikel Arteta u Tomasu Partiju dobio neverovatno pojačanje, ali sa druge strane "jorgandžije" a posebno Dijego Simeone nisu zadovoljni.



Dva kluba su se nalazili u višenedeljnim pregovorima oko reprezentativca Gane, čak je i Lukas Toreira napustio London i otišao u Madrid na jednogodišnju pozajmicu. Problem je način na koji je Arsenal izvojevao pobedu.



Naime, oni su isplatiti otkupnu klauzulu od 45 miliona funti, "jorgandžije" su to saznale sat vremena pred kraj roka i to preko saopštenja od strane čelnika Primere što je zateklo Čola nespremnog. Navodno je Argentinac čak i održao razgovore sa Toreirom kako bi pronašli najbolji način za saradnju Urugvajca i Partija na samom terenu u dresu Atletika.













Klauzula je isplaćena, Parti je "tobdžija" a Toreira bi mogao i za stalno da postane igrač Atletika ukoliko Španci isplate klauzulu od 21 milion evra što je pod znakom pitanja uzimajući u obzir (ne)džentlmensko ponašanje od strane Arsenala.



Ovo bi moglo da uzurpira u poziciju Simeonea, čiji tim nije najbolje krenuo u novu sezonu. Pobeđena je Granada sa 6:1, ali su onda usledili jedva gledljivi mečevi protiv Ueske i Viljareala koji su završeni bez golova.