Berluskoni slavi promociju i najavljuje napad na Seriju A

Italijanski fudbalski savez danas je potvrdio nekoliko važnih odluka, a jedna od njih jeste i prekid Serije C, te primena trenutne tabele pre prekida sezone.



Kao što je i očekivano, Monca, na čijem je čelu Silvio Berluskoni, plasirala se u Seriju B, kao lider Serije C, sa čak 16 bodova više od prvog pratioca Kararezea.



Gazda Silvio se momentalno oglasio i oduševljeno pozdravio ovaj uspeh svog kluba.



"Nikada nisam dovodio u pitanje u ovo dostignuće. Bili smo prvi od početka i ostali pre prekida sezone. Sada treba da se pripremimo i napravimo tim koji će biti u vrhu Serije B. Promocija u Seriju A zavisi od mnogo faktora, ali mi znamo kako neke od njih možemo sami da popravimo i primenimo", rekao je Berluskoni.



Važno je znati da se ovaj grad nalazi u provinciju Monca i Brijanca, koji je veoma važan u Lombardiji i najpoznatiji po trci formule 1. Nalazi se bukvalno na dvadesetak kilometara od Milana, ali kako kaže Berluskoni - to nije i neće biti treći klub u gradu Milanu.



"To bi za neke druge možda mogao da bude kompliment, ali Monca ipak neće nikada biti treći tim u Milanu. Monca pripada gradu Monci, Brijanci i 900.000 njihovih građana. Grad ima neki svoj, poseban identitet, koji je drugačiji od Milana. Da bi tako nešto mogao da osetiš i razumeš, moraš da budeš totalno zaljubljen u njega", rekao je Berluskoni.



Prvi čovek kluba kaže da i u Monci primenjuje dobre stare recepte iz Milana.



"I sa igračima i sa trenerima, radim isto ono što sam i u Milanu. Uvek sam u kontaktu, savetujem ih, podržavam i bodrim, i čestitam uvek na pobedama i dobrim partijama. Nisam izgubio dobre, stare navike", zaključio je Don Silvio.





Smete da se kladite da će već naredne sezone Don Silvio napraviti tim koji će obezbediti ekspresni plasman u Seriju A?