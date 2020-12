Berbatov otkrio zapanjujući detalj o Ronaldu sa Božićne žurke u Mančesteru!

Bez obzira na to što Kristijano Ronaldo gaji simpatije i antipatije širom sveta retko ko nije saglasan sa tim da je reč o izvanrednom profesionalcu.



Mnogi su o tome godinama unazad pričali, a poslednji u nizu to je učinio njegov nekadašnji saigrač u Mančester junajtedu Dimitar Berbatov.



"Veoma sam srećan što sam proveo sezonu igrajući sa Ronaldom u timu. On je 100% profesionalac kako na terenu, tako i van njega. Voleo je da ostane posle treninga i šutira na gol, zatim je išao na plivanje i teretanu" - rekao je Berbatov.



Dodao je da su svi na treningu videli koliko je on bio takmičarski nastrojen.



"Trenirao je jako, ali se i trudio da bude bolji od svih nas. Kada bi njegov tim gubio, kako na utakmicama tako i na treningu, uvek je bio odlučan da pobedi" - rekao je nekadašnji bugarski napadač.



Za kraj razgovora se podestio detalja sa jedne Božićne žurke na kojoj se Ronaldo suzdražao da ne pije alkohol.



"Sećam se jedne zabave za Božić gde je bio ceo tim, bio je jako raspoložen, ali nije pio. To je bio on, totalno fokusiran i profesionalan" - rekao je Berbatov.



Portugalac i Bugarin su zajedno igrali u Junajtedu u sezoni 2008/2009 kada je tim Ser Aleksa Fergusona osvojio Premijer ligu i igrao finale Lige šampiona.





Nakon te sezone Ronaldo je prešao u Real Madrid iz koje je 2018. prešao u Juventus.