Benzema značajniji od Kristijana?

Kako je Benzema ušao u formu, Real je počeo da pobeđuje, i to nije slučajno. Prošle godine je izneo sezonu na leđima, ove je sporije ulazio u formu, i jasno da Real nije mogao da pobedi nikoga.



No, Francuz je neuništiv, u svojoj 12. sezoni u Madridu nastavio je da daje golove, jednostavno on je uskočio u Ronaldove kopačke, a kada je Zidan u pitanju brojevi pokazuju da mu je Benzema važniji nego Kristijano.



Naime, sjajni napadač je postigao procentualno više golova u drugom Zidanovom mandatu, nego Ronaldo u prvom. Kristijano je dao 112 u 393 meča, 28%, dok je Benzema u 148 mečeva dao 44 gola, odnosno 29%.



To jasno ne znači da je Benzema bolji od Kristijana, ali znači da je Ronaldo imao bolji tim uz sebe nego Francuz. I to je činjenica koju niko ne može da porekne.







"On je za mene najbolji napadač Francuske svih vremena. I kada ne igra sjajno daje golove. To je osobina baš velikih igrača", rekao je Zizu za zemljaka.