Benitez na klupi velikana sa istoka?

Rafael Benitez bi mogao da nastavi karijeru u ruskoj Premijer ligi.



Kako prenose brojni izvori, on je prva želja čelnika moskovskog Spartaka da zameni Domenika Tedeska.



Na listi su još i Leonardo Žardim i Roberto De Zerbi, koji je već odbio Moskovljane.



Benitez je poslednji posao u Evropi imao u Njukaslu, da bi potom 2019. otišao u Kinu, u Dalijen.



Sada bi mogao da se vrati u Evropu, na klupu ruskog velikana koji kao i uvek ima najveće ambicije.



Spartak je dobro otvorio sezonu, ali je vezao dva poraza i dozvolio Zenitu da mu pobegne na +6.



Podsetimo, Benitez je u karijeri vodio Valjadolid, Osasunu, Ekstramaduru, Tenerife, ali je na veliku mapu Evrope stigao tek u Valensiji od 2001. do 2004. godine. Onda je usledio veliki transfer u Liverpul, gde je bio sve do 2010. godine.



Kasnije je neuspešno vodio Inter, onda je kratko bio u Čelsiju, pa dve godine u Napoliju, i onda je 2015. usledio transfer karijere u Real Madrid.



Tamo je bio samo šest meseci, i onda sledi Njukasl i za kraj Kina.



Sledeća stanica - Moskva?