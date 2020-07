Benfika uz VAR srušila Sporting, Famalikao u završnici za infarkt ostao bez Evrope!

Fudbaleri Benfike pobedili su Sporting u velikom derbiju Lisabona rezultatom 2:1 (1:0), dok je ranije danas Famalikao remijem sa Maritimom (3:3), prepustio peto mesto i kvalifikacije za LE Rio Aveu. Takođe, Braga je pobedila Porto rezultatom 2:1 i preskočila Sporting, koji će sada morati u kvalifikacije, umesto direktno u Ligu Evrope!



Iako meč nije imao nikakav rezultatski značaj, Porto je već overio titulu, ali je Benfika mogla da pokvari Sportingu borbu za treće mesto sa Bragom.



Uz stvar prestiža i večitog rivalstva, to je bilo dovoljno da Benfika ima poseban motiv večeras.



Benfika je večeras zasluženo došla do pobede, igrala je bolje i imala više prilika, a prvu koju je iskoristio bio je Seferović, u 28. minutu.



Benfika je imala još nekoliko prilika da poveća prednost, nije ih iskoristila, pa je usledila kazna u 69. minutu. Posle divne akcije, Šporar je pogodio za 1:1.



Delovalo je da pobednika neće biti, ali je onda u samom finišu, Benfika došla do pobede. Pici je centrirao, Karlos Vinisijus je pogodio, sudija je podigao zastavicu, ali je potom stigla ispravka iz VAR sobe za pobedu Benfike.



Tu nije bilo jedino uzbuđenje večeras u Primeiri, pošto je Famalikao u nadoknadi vremena ispustio istorijsku priliku da se domogne kvalifikacija za Ligu Evrope.



Uroš Račić i drugovi gostovali su Maritimu, bilo je 3:3, što je iskoristio Rio Ave, koji je pobedom nad Boavistom poslednjem kolu preskočio Famalikao i zauzeo petu poziciju.



Račić i ekipa su s razlogom plakali na terenu, posle remija, pošto su gubili 2:1 do 87. minuta, pa preokrenuli u nadoknadi vremena za 2:3.



Ipak, u petom minutu nadoknade Erivaldo je raspršio evropske snove Famalikau, a Rio Ave poslao u kvalifikacije za LE.







Još jednu noć za pamćenje imala je i Braga, koja je pobedila šampiona Porta rezultatom 2:1. Tom pobedom, Braga se izjednačila sa Sportingom sa 60 bodova, ali je treća ispred zeleno-belih zbog bolje gol razlike.







Kakvo veče za kraj Lige Primeire!