Benfika odbija da pobedi, ne pomaže ni Žile!

Ekipa Benfike je danas dočekala Santa Klaru, ali nije uspela da savlada tim iz sredine tabele portugalskog šampionata.



U veoma interesantnoj utakmici bilo je 3:4 (0:1).



Gosti su došli do prednosti u prvom poluvremenu i to pred sam kraj kada je Karvaljo uspeo da zatrese mrežu domaćih.



Od 46. minuta igrao je i Andrija Živković, i uneo je malo živosti u igru domaćih.



Preko Silve Benfika uspeva da izjednači rezultat u 50. minutu, ali su gosti samo sedam minuta kasnije ponovo poveli preko Sanuzija.



Ipak, sa dva gola za dva minuta Karlos Vinicius uspeva da potpuno preokrene rezultat, a do kraja je ostalo 25 minuta.



Dovoljno za goste da iz penala stignu do izjednačenja, a nadoknada im je poslužila za pobedu. Prvo je penal iskoristio Krisan, da bi u nadoknadi vremena gosti odneli čitav plen pošto je Ze Manuel uspeo da prevari odbranu domaćih.







Živković je imao jedan udarac u 3. minutu nadoknade koji je golman gostiju lako ukrotio.