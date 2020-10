Benevento - Iskupljenje velikog Pipa Inzagija!

Kada je Pipo Inzagi stigao u Benevento, dočekan je sa entuzijazmom navijača, tako velika imena retko viđaju u južnim provincijama, ali i skepsom medija. Jer, Pipo je pao u klasičnu zamku superstara, umesto Sasuola, prihvatio je ponudu Milana, poslužio kao maramica za Berluskonija i Galijanija.



Pre toga se kao trener mlađih kategorija potukao sa Alegrijem pred zapanjenim roditeljima, jer ga je trener prvog tima optužio da ga "buši" kod predsednika.



Na kraju ih je Berluskoni naterao da se rukuju pred kamerama, kiseliji osmeh retko kada smo videli u "Milanelu".



Niko nije očekivao da će Filipo Inzagi postati trener.



Najbolje je to objasnio Kristijan Vijeri jedan od njegovih najboljih prijatelja.



"Otišao sam da gledam Milanovu Primaveru, zbog Pipa, u jednom trenutku se okrenuo i namignuo mi, pokazao glavom na dve devojke na tribinama, kako bi im uzeo broj telefona", pričao je Bobo koji je umesto sekiracije na klupi odabrao plaže Majamija.











Ta priča je postala legendarna, ali nakon što ga je Milan potrošio, zagrebao je po trećoj ligi. Venecija je bila ambiciozna, osvojili su Seriju C, ili Legu Pro, kako Italijani vole da je nazovu da bi joj dali značaj, a uz promociju u drugu ligu, Pipo je i osvojio kup u konkurenciji timova iz trećeg ranga.



Naredna godina donela mu je potvrdu, tim iz "Lagune" je bio peti, igrao u plej ofu, Inzagi je eliminisao svog prijatelja i bivšeg klupskog druga Nestu, ali je ispao u polufinalu baraža protiv Palerma.



Stigao je poziv od Bolonje, zamenio je Donadonija i to ga je vratilo na dno. Praktično, Inzagi je sa "Felsineima" gotovo ispao do zime, tim je preuzeo Siniša Mihajlović i napravio malo čudo. Inzagi je tada već otpisivan kao trener koji može da motiviše male timove, ali bez dovoljno taktičkog znanja da se upusti u avanture najtežeg fudbalskog takmičenja na svetu.











Upravo zbog toga je prihvatio ponudu Beneventa, obećano mu je da će mirno raditi jer je ovaj klub pre par sezona prvi put ušao u Seriju A, ali je odmah ispao. Oni su tražili stvaranje tima, a usledilo je tajfun. Sa Filipom Inzagijem srušili su sve rekorde, uspeli da posle 31 kola obezbede elitu, matematički su sedam utakmica pre kraja postali prvoligaši. Potukli su sve rekorde kada su u pitanju golovi, izjednačili rekord Askolija po procentu bodova u odnosu na broj utakmica, imali su 20 bodova prednosti u odnosu na Krotone, od 10. kola i pobede u Kremoni nisu se osvrtali.



Mnogi su se pitali da li je uspeh došao prerano, iako je predsednik Vigorito, posle neuspeha u baražu od pre dve godine, Inzagiju odveo par iskusnih igrača. Po promociji krenuo je pravi karneval na ulicama grada, gradonačelnik je zatvorio stadion. ali ne i ulice.



Jednostavno, nije uspeo da ubedi stanovnike da se drže mera opreza, jer Serija A je bila takva eksplozija, upravo jer je došla neočekivano.







Ali, ono najbolje za Inzagija desilo se ove jeseni. Benevento je tukao Sampdoriju posle preokreta na "Marasiju" na startu, Pipo je gušeći se u suzama pozvao oca, porodica je slavila jer je Simone već etabliran trener, a u Filipa je Italija sumnjala. Tukao je i Mihajlovićevu Bolonju, pa iako je primio deset golova od Intera i Rome, to mu niko nije zamerio. Jer, opstanak se obezbeđuje protiv sebi sličnih.



Zbog toga Benevento neće kalkulisati protiv moćnog Napolija i svog prijatelja Gatuza. Ne bi nas iznenadilo da vidimo novu goleadu.