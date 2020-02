Belgiju potresa veliki fudbalski skandal, na udaru bivši trener Zvezde!

Belgiju potresa veliki fudbalski skandal u čijem su se središtu našao i nekadašnji trener Crvene zvezde Aleksandar Janković.



Tamošnji mediji prenose da je predsednik Standarda Bruno Venanci podneo tužbu protiv nekadašnjeg sportskog direktora Olivija Renarda i bivšeg trener Aleksandra Jankovića.



On je optužio njih dvojicu da su izveli finansijsku prevaru kod transfera Filipa Mladenovića, Gojka Cimirota i Miloša Kosanovića prilikom koji he Janković zaradio 250 hiljada evra, srpski menadžer Dejan Veljković 170 hiljada evra, dok je Renard bio "dobar" 20 hiljada evra.



Mediji navode da je Venanci postao svestan prevare nakon ispitivanja Veljkovića za "operaciju nula", kada je dobio uvid u dokumenta o transferima Standarda iz perioda od 2016. do 2018. godine, gde su mnogi skupo plaćeni ugovori za poslove skauta.



Nekadašnji trener Zvezde odbacio je te tvrdnje.



"Nemam nikakve veze sa tim. Je l pričaju o transferima Kosanovića, Cimirota i Mladenovića? Prvi je obavljen pre nego što sam ja došao, drugi se desio tek kada sam otišao, a kod trećeg nisam bio za njegovo dovođenje", kazao je on u izjavi za belgijske medije.



"Neosnovano optuživati ljude je opasno i pogrešno. Moraću da uložim žalbu kako bih skinuo ljagu sa svog imena", smatra Janković.