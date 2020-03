Beks promenio grb klubu zbog koronavirusa

Američki klub Inter Majami odlučio je da promeni grb, kako bi podstakao ljude da postanu svesni opasnosti koronavirusa.



Inter Majami je dve čaplje na grbu odlučio da potpuno razdvoji, kako bi ljude širom sveta "naterao" da drže distancu i čuvaju se od prenosa koronavirusa.



"Covid-19 je paralizovao cei svet i kao rezultat toga trebamo pratiti važna uputstva nadležnih organa i praktikovati društveno udaljavanje i distancu među ljudima", saopštio je Inter Majami.



Podsetimo, u pitanju je klub čiji je suvlasnik Dejvid Bekam je ove sezone postao deo profesionalne američke MLS lige.



Do sada, pre prekida sezone, odigrali su samo jedan meč, u kom su poraženi od Los Anđelesa.







MLS side Inter Miami CF has altered its logo to promote social distancing. pic.twitter.com/gEmdDY9hhw