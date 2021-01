Bekam u akciji, legenda na klupi Majamija?

Vlasnik Inter Majamija Dejvid Bekam u potrazi je za novim trenerom ove MLS ekipe i izgleda da ga je pronašao.



Kako prenosi Skaj sport, proslavljeni fudbaler Mančester junajteda i reprezentativac Engleske Fil Nevil uskoro bi trebalo da preuzme ovu američku ekipu.



On će naslediti Dijega Alonsa koji se rastao za klubom četvrtak, Inter Majami je prvu sezonu u MLS ligi završio na 10. mestu Istočne konferencije sa sedam pobeda, tri remija i 13 poraza što je daleko od ambicija kluba.



Fil Nevil je trenutno selektor ženske reprezentacije Engleske i to do 2018. godine, dok je bilo u planu da preuzme i kormilo selekcije Velike Britanije na predstojećim Olimpijskim igrama u Tokiju ove godine.



Inter Majami bi mu bilo prvo samostalno trenersko iskustvo u muškom fudbalu.