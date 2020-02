Bekam ima papir, Nejmar će igrati za Inter!

Zanimljiva situacija, Bekamova franšiza Inter Majami bi mogla da promeni ime i pre početka sezone.



Naime, Inter iz Milana je nezadovoljan time što je Beks "pozajmio" njihovo ime, mada je Interov pravi nazivi "Internacionale". Priča se da će Kinezi koji drže klub tužiti Bekama jer im je automatski zatvorio tržište Amerike gde su želeli da kupe neku filijalu, kako je to recimo učinio Siti.



Ali, to bi bila duga procedura, videćemo šta će se desiti, u međuvremenu, Bekam je potpisao ugovor sa Nejmarom.



Zvuči kao šala, Bekam je ponudio parče papira Brazilcu kojim se ovaj obavezuje da za deceniju postane igrač Intera i da pristaje na mnogo manju platu nego što ima u PSŽ.



"To će biti prilika ne za njega, već i ostale vrhunske igrače da promovišu fudbal, u velikom je naletu, ima dosta navijača i uskoro će biti popularan poput ostalih profesionalnih sportova", optimista je Englez.



Na kraju, ponovio je:



"Čuvam ovaj papir, ovo je sad zvanično, za deset godina videćete Nejmara u dresu Inter Majamija".



"Nej" će tada imati 38 godina.