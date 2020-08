Bekali ide korak dalje, šalje prvotimce u treći rang iz pakosti prema drugom klubu!

Svi znamo ko je Điđi Bekali, ludi vlasnik kluba po imenu FCSB koji se nekada zvao Steaua, ali je nakon izgubljenog spora morao da promeni ime.



Vojska je u međuvremenu osnovala novi tim pod imenom Steaua, i konačno su uspeli da stignu do trećeg ranga.



Ipak, tu će naići na veliku prepreku - FCSB 2.



U čemu je fora?



Bekali je istakao da će poslati svoje prvotimce u drugi tim koji se takođe takmiči u trećem rangu, samo da oteža Steaui put do najjačeg ranga.



"Ako budemo igrali sa Steauom, što je moguće jer nam je tamo drugi tim, poslaćemo prvotimce. Nisam preterano zainteresovan za uspehe rezervnog tima, ali ako dođe do susreta pokušaćemo da ih ostavimo još koji godinu u Trećoj ligi", rekao je Bekali.



Videćemo da li će to i uraditi, ali znajući njega, definitivno će biti tako.