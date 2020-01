Bejl preskočio Ronalda, a onda primio lošu vest! Šta je sa transferom?

Garet Bejl se opet povredio. To možda više nije ni vest, prvi put se od meča sa Herafeom pojavio u timu, nije ga bilo protiv Sevilje, dobio je udarac u članak i morao da napusti meč kupa u Salamanko.



Zidan ništa preciznije nije mogao da kaže o tome koliko će odsustvovati Bejl, povrede su prestali da broje, ali sada se ovo dovodi u pitanje sa eventualnim povratkom u Totenhem. Priče je bilo definitivno, ali je Levi u svom stilu predložio pozajmicu, o čemu u Madridu nisu želeli ni da razgovaraju.



Onda je, kako je natuknuo Bejlov agent Barnet, Totenhem izneo novi predlog, 30 miliona evra, što je takođe nedovoljno. Na sve to, pitanje je kakav bi bio Bejlov odgovor, on ima ugovor do 2021. vredan 17 miliona po sezoni, te sume su za Totenhem misaona imenica.



Recimo i to da je Bejl preskočio Brazilca Ronalda po broju golova za Real Madrid, sada ih je postigao 105, o razlici u trofejima da ne govorimo, Velšanin ima četiri Lige šampiona. A opet, stalno ga zbog povreda prate sumnje, smatraju i da nije dovoljno posvećen.



Šta će se dalje dešavati, o tome odlučuju Real i Velšanin, za koga se veruje da bi radije ostao u Realu do leta, a onda prihvatio basnoslovnu ponudu iz Kine ili eventualno MLS gde bi završio karijeru.