Bejl je promašaj? Razmislite ponovo, ova trojica su uništila finansije Reala!

Prvi je Kaka.



Brazilac je stigao kao velika zvezda, osvajač "Zlatne lopte" iz 2007. posle njega je usledila era Ronalda i Mesija. Bivši igrač Milana nikada nije pokazao ništa od onoga iz Serije A u Realu.



Mučila ga je povreda leđa i meniskus, na kraju je u četiri godine od mogućih 220 mečeva, odigrao tek nešto više od polovine, dao je, za njega, "samo" 29 golova za Real.



Svaki njegov gol je koštao 4 miliona evra, koštao je više od milion bruto za svaki meč koji je odigrao. Računajući platu i obeštećenje za njega je izdvojeno oko 130 miliona evra.



Kada se vratio u Milan, odrekao se plate dok je povređen što je pojačalo bes navijača Reala, jer tako nešto mu nije padalo na pamet u "Los Blankosima". U raznoraznim anketama proglašavan je za najveći promašaj u istoriji najvećeg kluba na svetu.



Antonio Kasano je neverovatna priča. Stigao je 2006. iz Rome, imao je 23 godine, već velikih šest godina u Seriji A, potpisao je ugovor na šest sezona. I onda se pretvorilo u pakao. Naime, iako ga je doveo Kapelo nije uspevao da ga kontroliše. Fantantonio je jeo nekontrolisano. Klub je uvideo problem na početku, pa ga je Kapelo trenzinzima i režimom ishrane prosto naterao da smrša, čak 16 kilograma.



Nikada se nije uklopio, vređao je Kapela, imitirao ga pred saigračima, dizao bunu u svlačionici. Kasnije je priznao da je bio nepodnošljiv i da se čudi kako ga u Realu nisu pretukli.



"Kada nisam bio u timu, svakog četvrtka bih odleteo u Rim, jeo sam kao pas i nisam spavao. Živeo sam baš užasno", prisetio se Kasano.



Imao je prijatelja konobara u hotelu u Madridu gde je spavao, on mu je posle seksa sa devojkama donosi po četiri kroasana.



"Menjali smo se, ja njemu devojku, on meni kroasane", pričao je momak iz Barija koji je odigrao samo 29 mečeva za Real, dao četiri gola, pre nego što je ekspedovan u Sampdoriju.



Nikolas Anelka je bio najskuplje pojačanje u istoriji Reala, stigao je preračunato u današnji novac za 33 miliona evra u zimu 1999. Dočekan je kao heroj, velika nada, a bilo mu je potrebno tri meseca da postigne gol.









Žalio se na sve, na poziciju u timu, igrao je po boku, na to što navijači gledaju treninge. Del Boske ga je vraćao u život, ali je Anelka često bio povređen. Prvi gol u ligi dao je Barseloni.



Naljutio se već posle godinu dana, otišao kući, klub ga je kaznio sa 300 000 evra. To ga je donekle opametilo, pa se vratio. Osvojio je Ligu šampiona sa Realom, i otišao. Ukupno je odigrao 32 meča i dao 7 golova.



Tako, ako poredite Bejla sa ovim igračima i nazivate ga promašajem, razmislite ponovo. Velšanin je osvojio četiri Lige šampiona, kada nije bio povređen dao je pun doprinos, ne samo u kijevskom finalu, on je za sedam godina odigrao 251 utakmicu i dao 105 golova. Prosek je pokvario prošle sezone, kada je odigrao svega 20 mečeva i dao tri gola, ali pre toga, samo jednu sezonu je bio jednocifren...