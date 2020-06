Bejl - Dovoljna je bila jedna slika sa treninga, navijači Reala pobesneli, svet se smeje!

Garet Bejl ume da bude veoma ironičan, to je pokazao, iako deluje hladno i nepristupačno, smisao za humor mu se ne može osporiti.



Vratio se treninzima pred meč sa Eibarom, odnosno nastavak šampionata Španije i odmah, kako tvrde mediji počeo da "provocira".



Timska slika, i Bejlov "sving" su digli veliku buru u Madridu.



Jasno, sam potez je podsećanje na to da Španci tvrde da je veliki broj povreda posledica igranja golfa, a setimo se kako ih je razbesneo porukom, "Vels, golf, Madrid" kada se plasirao sa svojom zemljom na evropsko prvenstvo.



Velšanin ne daje izjave za španske medije, pravda se da ne zna jezik, mada kažu da to nije istina, vreme provodi na svom posedu gde igra golf, kada nije u timu, utakmice napušta pet minuta ranije, toliko je dozvoljeno, da ga ne bi kaznili. Mada, to čini i kada je rezultat neizvestan, pa je jasno da ne deluje baš kolegijalno i profesionalno.











Nije ni tajna da žele da ga se oslobode, ali on neće nigde. Ima još dve godine ugovora, 17 miliona po sezoni i kako kažu izvori bliski igraču, nema problem da sedi na klupi ili tribinama dve sezone.



Uostalom, važniji je golf...





A i protiv Eibara se neće umarati, Zidan sprema trio Asensio-Benzema-Azar...