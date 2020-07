Bejl baš voli da nervira Madriđane - Posle golfa došla i dremka na red?

Real Madrid je na samo dve pobede od osvajanja šampionske titule.



Sinoć su Zidanovi puleni slavili sa 2:0 protiv Alavesa golovima Benzeme iz penala i Asensija. Za dva dana gostuju Granadi, a sva je prilika da će Geret Bejl i taj meč odgledati sa klupe kao i prethodna četiri.



Velšanin se pak ne dosađuje, kamere su ga sinoć uhvatili kako se zabavlja na tribinama, u jednom trenutku deluje da je imao i kratku dremku.



Čini se da Velšanin ovo radi smisleno, videćemo kako će na ovo reagovati čelnici Madriđana, navijači su već dosta iznervirani odnosom ofanzivca prema klubu sa "Santijago Bernabea".



Gareth Bale. 350k+ a week. Playing in sunny Spain. Trolling Madrid every week. Plays golf now and again.



This guy is really living his best life! 😭pic.twitter.com/PWNElp9pHS