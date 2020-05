Fudbalski savez Španije saopštio je danas da će se finale Kupa kralja održati tek kada se navijačima bude dozvolilo prisustvo utakmicama.







Finale između baskijskih rivala Atletik Bilbaa i Real Sosijedada je odloženo do daljeg, a igraće se tek kada tribine budu otvoreno, čak i ako to znači naredne godine.



Odluka je doneta posle zahteva koji su uputila oba kluba.



Savez je objavio da je jedini uslov za to da se utakmica igra pre finala Kupa kralja za sezonu 2020/21.



Ovogodišnje finale Kupa kralja je trebalo da se igra 18. aprila u Sevilji.