Bašakšehir postavio uslov UEFA, pojavio se novi termin, podrška sa svih strana!

Fudbaleri Bašakšehira neće nastaviti utakmicu sa Pari Sen Žeremenom u Ligi šampiona, ako četvrti sudija optužen za rasističke uvrede upućene članu stručnog štaba turskog tima ostane na terenu.



"Četvrti sudija je rekao - crnac, pred svima. Ako se on ukloni sa terena nastavićemo. Ako četvrti sudija ostane na terenu, Bašakšehir se neće vratiti", rekao je predstavnik turskog kluba Goksel Gumusdag.



Turski fudbaleri protestovali su kod sudije i tražili objašnjenje posle incidenta, zatim su im se priključili i igrači pariskog tima i svi su izašli sa terena.



Utakmica šestog kola Grupe H na Parku prinčeva u Parizu prekinuta je u prvom poluvremenu pri rezultatu 0:0, a ni skoro dva sata kasnije UEFA se nije oglasila.

Igrači Pari Sen Žermena su pružili podršku svojim rivalima, a posebno se ističe tvit Kilijana Mbapea, negde posle 23.00, koji je javno podržao igrača Bašakšehira.



Prema poslednjim informacijama, meč će biti nastavljen u sredu od 18.55, ali još uvek nema zvanične potvrde.



SAY NO TO RACISM. ❌❌❌



M.WEBO WE ARE WITH YOU. ✊🏽