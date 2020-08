Baš voli da pobedi! Simeone napravio frku za Nagelsmanom!

Tokom utakmice videlo se da su klupe bile veoma nervozne, bilo je razmene vatre, ali Nagelsman kaže da je to normalno.



"Osim na poluvremenu sve je bilo u redu. Došlo je do sukoba na putu ka svlačionicama, ali Simeone je pobednik, on je jednostavno takav", rekao je Nagelsman.



Mediji su insistirali na tome da opiše šta se desilo.



Reporterka Brita Hofman je bila posebno uporna.



"Ne mogu da vam kaže detalje, ali postoje i kamere unutra, u svakom slučaju, to je sada prošlost", nije hteo da opisuje detalje Nagelsman.



Ali je natuknuo, posle pitanja da li se Simeone nesportski poneo.



"Ja to nikad ne bih uradio", dodao je Nemac.







Sigurno da će istina isplivati na videlo, Nagelsman je rekao da mu je Simeone na kraju čestitao i rekao da je zaslužio pobedu.



"Ja sam njemu čestitao na partiji i karakteru", objašnjava trener Red Bula.













Inače, Nagelsman je odbio priče o sudaru trenera.



"Nisam ja pobedio Murinja i Simeonea, nemojte to tako da predstavljate, ovo je fudbal, nije bitka trenera, nego timova. Momci su bili briljantni danas, idemo dalje, nije gotovo, imamo svakako kao i ostali šansu da osvojimo trofej", rekao je na kraju Nagelsman.