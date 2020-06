Baš prijateljski "Mersisajd" - Miroljubivo na Gudisonu!

Fudbaleri Evertona i Liverpula remizirali su bez golova, u 30. kolu Premijer lige.







Večeras nismo videli onaj šampionski Liverpul, koji je na kraju mogao da bude i zadovoljniji bodom, pošto je Everton u finišu imao dve odlične prilike da dođe do pobede.



Karlo Anćeloti je izveo sastav u formaciji 4-4-2, a najveće iznenađenje bio je mladi Entoni Gordon, momak rođen 2001. godine i polaznik Evertonove škole. Ostatak sastava bio je očekivan, u napadu su igrali Kalvert-Luin i Ričarlison, a kasnije je tek ušao Gilfi Sigurdson.



Jirgen Klop nije mogao da računa na povređenog Endija Robertsona, pa je levog beka igrao Džejms Milner, dok je rovitog Salaha u napadu menjao Minamino.



Prvo poluvreme nije bilo preterano zanimljivo, Liverpul je imao veći posed lopte, ali je utisak da je pauza još kako uticala na igrače i njihovu fizičku spremu.



U finišu prvog dela upravo je Milner morao da napusti teren zbog povrede, a zamenio ga je Džo Gomez.



U drugom delu videli smo nešto više od igre i svakako mnogo bolje prilike, i to pred golom Alisona Bekera.



Igra Liverpula posebno se "raspala", kada je zbog povrede morao da izađe i Matip, koga je zamenio Dejan Lovren. Prethodno su ušli i Okslejd-Čemberlen, Vajnaldum i Origi, umesto Keite, Minamina i Firmina, ali Liverpul nije mogao da ozbiljnije pripreti.



To je ipak uradio Everton, i to u dva naleta, desetak minuta pre kraja. Prvo je u istom napadu Kalvert-Luin maestralno pokušao, a odbijenu loptu Dejvis šalje samo do stative. Minut kasnije, Ričarlison je u prodoru, slomio je Lovrena, ali šutira u Alisona.







U finišu, nije bilo više uzbuđenja, pa će Liverpul morati još malo da pričeka na titulu, koju će overiti ili sredinom nedelje ili u narednom kolu, u zavisnosti od Sitijevog gostovanja Čelsiju.







Titula je svakako tu, Liverpul sada ima 23 boda više od Sitija, dok je Everton na 12. mestu sa 38 bodova, daleko od Evrope, ali i od ispadanja...