Baš bajka, preko pola sveta da bi igrali kup meč, danas Francuska navija za njih!

Pisali smo ranije o Sen Pjeru, klubu sa Reuniona, francuske prekomorske teritorije u Indijskom okeanu. Ovaj klub ima pravo učešća u kupu Francuske, u prošloj rundi su iznenadili Nior i sada će preći oko 10 000 kilometara kako bi igrali u narednoj rundi, odnosno izborili plasman u osminu finala.



O ovom klubu se malo zna, sa ostrva je potekao Dmitri Paje, kao i svojevremeno velika nada Floran Sinama-Pongol.



Teritorija se nalazi blizu Madagaskara, tačnije između ovog ostvra i susednog Mauricijusa, ima manje od milion stanovnika, petina je u glavnom gradu San Deniju. Postoji i liga, pet poslednjih godina su prvaci, naravno radi se o amaterima, počeli su od sedme runde kupa, dobili četvrtoligaša Žura Sud Fut, pa onda pre Niora, ekipu Taon iz pete lige.



Ali dva kola kasnije iznenadili su Nior u gostima, posle toga je ovaj drugoligaš smenio trenera. Sinamač-Pongol se posle Liverpula i Lige šampiona, seljakao po Evropi, u 35. je odlučio da se vrati na ostrvo i zaigra za ovaj klub. I on nije jedino ime koje ćete prepoznati. Za ekipu igra Eliot Grandan koji je promenio 12 klubova, nastupao za Blekpul, Palas, bio u Nici, nikada se nije probio, pa se i on vratio na Reunion.



Vodi ih Žan Pjer Bade, koji je nekada igrao za Marsej, Nant i Bordo, četvrtoligaš Epinal nije nepremostiva prepreka, ko zna, možda se dokopaju osmine finala. Inače, moraju da lete 11 sati u Francusku i to nedelju dana ranije, kako bi se navikli na vremensku razliku. Posle pobede nad Niorom ostrvo je poludelo za fudbalom, a neverovatna scena je da su njihovi navijači uspeli da se dokopaju matice, pa su imali sa kim da proslave pobedu. Oni prema pravilima ne mogu da igraju kao domaćini u kupu što je šteta, jer bi mogli, na kraju krajeva na njihovom stadionu je Francuska izgubila od Kine 2010. u pripremama za Mundijala.



Oni nisu prvi prekookeanski tim koji je stigao ovako daleko, Geldar Kuru iz Francuske Gvajane je bio među 32 tima, ali to je bilo u prošlom veku, 1989.



Sent Pjer gleda oko 700 ljudi u proseku, imaju budžet 325 000 za godinu, to je nedovoljno da igraju afrička takmičenja. Sinama-Pongol neće igrati, u međuvremenu je potpisao ugovor kao TV komentator, a manje ljudi zna da je pred Mundijal 1990. Rože Mila igrao za klub, ali i da je Papen na kraju karijere nastupao za ovaj klub.



Danas pišu istoriju, i navijamo za njih! Počinje u 13 časova...