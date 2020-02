Bartomeuovo priznanje - DA, Barsa jeste plaćala te usluge, ali...

Hosep Marija Bartomeu nije imao izbora nego da iznese stav kluba po pitanju optužbi da je uprava plaćala kompanije na društvenim mrežama da diskredituju sve protivnike uprave.



Preneli smo već i ranije danas da je ovo potencijalni početak kraja, a sada prenosimo i izjave predsednika Barselone, koji je priznao da su plaćali razne servise na društvenim mrežama, ali nikada za "blaćenje" bilo koga ko je protiv uprave.



"Barsa nikada nije unajmila niti jedan servis kako bi diskreditovala nečije ime. To ne bi napravili ni našem igraču, ni bivšem igraču, ni političarima, menadžerima, predsednicima ili bivšim predsednicima. To su lažne tvrdnje. Obranićemo svoje ime gde god to bilo potrebno i to pred onima koji su nas optužili u ovom slučaju. Ponavljam, netačno je da je Barsa na bilo koji način unajmila nekoga da diskredituje tuđa imena, a naročito ne članove i legende kluba", istakao je Bartomeu.



On je potom priznao na koji način je klub plaćao različite servise na društvenim mrežama.



"Istina je da smo 2017. unajmili različite servise koji prate klub na društvenim mrežama, kao što su to radile i druge korporacije u ovom poslu. To je ono što je istina. Za jedan od profila koji je povezan sa kompanijom sa kojom smo poslovali i koji je stvarao objave koje su negativnog karaktera i Barsi, danas smo saznali i ja sam lično s tom raskinuo ugovor", ističe Bartomeu.



On je zaključio još jednom, da je klub imao samo najbolju nameru.



"Da pojasnim još jednom. Jesmo li unajmili kompanije da prate društvene mreže? Jesmo, i to će iste i dalje raditi. One imaju za cilj da pratie šta se piše o Barsi i na taj način nam pomažu da zaštitimo klub. Mi nikada nismo tražili da se diskredituju ljude na društvenim mrežama, a za to nas optužuju. Učinićemo sve što je potrebno da odbranimo klub, bez obzira na koji način to moramo da uradimo", zaključio je prvi čovek Barselone.