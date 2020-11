Bartomeuov duh nad Barsom, nova šokantna odluka, rampa za novog predsednika!

Fudbalski klub Barselona upravo je i zvanično potvrdio sve detalje oko održavanja novih predsedničkih izbora.



Privremena uprava na čelu sa Karlosom Tusketsom odlučila je da maksimalno iskoristi rok za održavanje izbora od 90 dana, pošto će izbori biti tek 24. januara, dva dana pre isteka tog roka.



Nikome nije jasno zbog čega je prvi put u istoriji doneta odluka da se na nove izbore čeka čak tri meseca, naročito ako se zna da Barselona prolazi kroz najteži period u ovom veku.



Ipak, insajderi bliski dešavanjima unutar kluba znaju da je Tuskets zapravo Bartomeuov čovek, te da je odlučio da prolongira izbore što duže kako bi prikrio sve prljavštine prethodnog predsednika.



Samim tim, novi predsednik će u startu biti u velikom problemu, jer će biti imenovan kada zimski prelazni rok bude ZATVOREN!



Upravo je to potvrdio pouzdani novinar Havi Migel, koji otkriva da je procedura takva, po klupskom statutu, novi predsednik će zvanično biti imenovan tek 4. februara!









To je problem iz prostog razloga što nova uprava nema pravo da povlači poteze na pijaci, osim u jednoj situaciji - ako neko napusti klub i od tih para dovede drugo pojačanje, na zahtev trenera i sportskog direktora.



Ipak, ako letos niko nije uspeo da ispuni želje Ronalda Kumana, koji je tražio momentalno - Erika Garsiju, Đinija Vajnalduma i Memfisa Depaja, jasno je šta će se dogoditi i na zimu.



U prevodu, ovom zvaničnom odlukom Barsi je praktično onemogućeno da kupuje nove igrače, a to je još kako neophodno posle teških povreda Ansua Fatija i Đerara Pikea.



No, Bartomeuov uticaj očigledno ne napušta lako prostorije kluba, privremena uprava radi u njegovu, i na štetu Barselone, što je od prvog dana i više nego očigledno...







Inače, što se kandidata tiče, gotovo da ne postoji ni najmanja šansa da se neko treći umeša u trku između Đoana Laporte i Viktora Fonta.





Prvi je najpoznatije lice u Kataloniji, bio je predsednik zlatnog doba od 2003. do 2010. godine, dok Font na svom projektu radi pet godina i njegov kamen temeljac u svim pričama oko nove Barselone samo je Ćavi Ernandes, a očekuje se da za njim dođu i Karles Pujol, Đordi Krojf, Andres Inijesta...