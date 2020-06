Ansu Fati je uspeo da stigne do svog petog gola u dresu Barselone i to u meču protiv Leganesa, doveo je svoj tim u prednost već u prvom poluvremenu i još jednom je najavio veliku fudbalsku karijeru.Ima samo 17 godina i 229 dana i malo mu je falilo da obori Krkićev rekord koji je do petog gola u Primeri stigao sa 17 godina i 201 danom.Velika budućnost je pred njim.Pogledajte gol OVDE.