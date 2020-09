Barsino čudo od deteta ostalo bez nagrade za igrača utakmice iz bizarnog razloga, za sve je krivo - pivo!?

Uz to, reprezentativac Španije i još uvek 17-godišnjak (punoletstvo će proslaviti 31. oktobra) je iznudio i penal, pa je i logično bilo da upravo on ponese epitet igrača utakmice.Ipak, to se nije desilo iz potpuno bizarnog razloga koji nema veze sa fudbalom.Naime, kako nagrada za igrača utakmice u Primeri nosi naziv proizvođača piva i ostalih alkoholnih pića, Fati nije bio u mogućnosti da je ponese pošto je prema španskom zakonu maloletnicima zabranjeno reklamiranje alkoholnih pića.Da stvar bude još gora, u želji da izbegne ovakav ishod, Primera je odlučila da igrač utakmice bude Đordi Alba.Levi bek jeste odigrao veoma dobro, ali ostaje gorak ukus u ustima nakon "pobede" novca nad fudbalom...