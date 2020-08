Barsini "starci" doživeli najteži poraz u istoriji, šta sad kaže Vidal?

Neverica.



Minhenski Bajern je savladao Barselonu sa 8:2 u četvrtfinalu Lige šampiona. Svojevremeno su dobili Katalonce u dvomeču elitnog takmičnja sa 7:0, sada su za 90 i kusur minuta savladali Ter Štegena u čak osam navrata.



Najubedljivi trijumf u četvrtfinalu Lige šampiona je do danas imao madridski Real, kada je slavio protiv Apoela sa 8:2, večeras je Bajern to uradio protiv Barselone i to na jednom susretu.



Osvanulo je i Suarezovo kretanje na društvenim mrežama, na osnovu njegovog "heat map-", najviše vremena proveo je na centru, izvodiviši loptu nakon svakog pogotka Bajerna.



Interesantno je i da je Tomas Miler sa dva gola postao najbolji strelac u istoriji Lige šampiona protiv Barselone, došao je do cifre od šest pogodaka i tako preskočio Ševčenka (5), a pritom mi je za to trebalo šest utakmica manje.



Poredili smo ovaj Barsin poraz sa porazom Brazila na Mundijalu 2014. godine, Katalonci su prošli još gore, a oba puta je na pobedničkoj strani bio Hansi Flik. U Brazilu kao pomoćnik Jogija Leva, danas kao prvi trener Bajerna. Učesnici oba debakla bili su i Tomas Miler, Džerom Boateng i Manuel Nojer.



Nema sumnje da će nakon ove utakmice svoje reči morati da pojede Arturo Vidal, koji je pred susret sa bivšim klubom izjavio da ovo za Bavarce neće biti još jedan meč Bundeslige i da izlaze na crtu najboljem timu na svetu. Ovo je sve osim najboljeg tima na svetu.



Barsa je za ovaj meč izvela i svoj najstariji tim u istoriji elitnog takmičenja, prosečne starosti 29 godina i 329 dana.



Problemi u klubu sa "Kamp Noua" su brojni, nema sile koja će zadržati Kikea Setijena nakon ovog debakla, ostaje mu jedino da sam podnese ostavku.



Doživeće "Blaugrana" ozbiljne promene ovog leta u svim linijama tima, a nema sumnje i da će se Lionel Mesi zapitati šta mu je činiti, nakon užasne sezone.

The biggest aggregate win in a Champions League quarter-final history was Real Madrid 8-2 APOEL.



Bayern just equalled it against Barcelona in a single tie. 🤪 pic.twitter.com/aox2VTtJbJ — Squawka Football (@Squawka) August 14, 2020

Bayern Munich ran 9.27km MORE than Barcelona (BT Sport) — that's equivalent to having an extra player on the pitch.



It wasn't just technical quality today. Barcelona were lazy and complacent when they didn't have the ball whilst Bayern were the complete opposite. pic.twitter.com/3n4DqflOfP — UtdArena (@utdarena) August 14, 2020

“[Bayern] are not playing against a Bundesliga team on Friday. They're up against Barcelona. The best team in the world."



-Arturo Vidal earlier this week 😬 pic.twitter.com/hgow8XtbtY — Champions League on CBS Sports (@UCLonCBSSports) August 14, 2020

8-7 - Bayern Munich have scored more goals (8) than Barcelona have had shots (7) in tonight's game. Embarrassment. pic.twitter.com/GoGEGmUtlv — Optajean (@OptaJean) August 14, 2020

Simple question.



If you were Lionel Messi, would you leave Barcelona? — Goal (@goal) August 14, 2020