Barsina nova ideja, favorit za klupu koga niko nije očekivao!

Ostanak Ernesta Valverdea na klupi Barselone je tabu tema. Tačnije, u ovom trenutku su šanse da "Čuri" ostane veoma male, Barsa je kontaktirala nekoliko trenera, od nerealnih meta poput Gvardiole ili Klopa, do Ćavija koji radi u Al-Sadu.



Ali, čini se da se lagano uobličava želja svih u klubu, pogotovo operativnog sektora. Abidal, ali i deo igrača želi čoveka kome nije potrebno prilagođavanje, Kuman je sve dalje, a Bertomeu gleda ka Tijeri Anriju.



Naime "Titi" kako ga zovu navijači Barselone je ideja kojom se spekulisalo i prošle godine, Valverde je preživeo, međutim, Anri je ostao posle neuspele epizode u Monaku ideja bivšeg kluba.



On nema puno iskustva, radio je kao pomoćnik Martinezu u Belgiji, posle Monaka, otišao u Montreal, ali vrlo dobro poznaje tim i svestan je šta bi se od njega tražilo u Barseloni.



Bertomeu je u odličnim odnosima sa Anrijem, podrška igrača se podrazumeva i to je u ovom trenutku možda i odlučujuće. Ostaje ideja oko Kumana, ali treba čekati kraj EP, jasno, sam Holanđanin je zainteresovan, no Barsa bi pitanje da reši pre šampionata Evrope.



U ovom trenutku, čini se da bi, u slučaju odlaska Valverdea, Francuz bio prvi kandidat da preuzme kormilo na kraju sezone.