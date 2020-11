Barsin sunovrat, generalni sponzor donosi još manje novca!

Žozep Maria Bartomeu je otišao iz Barselone, a pred sam odlazak je potpisao i veoma bitan ugovor za klub.



U pitanju je produžetak ugovora sa glavnim sponzorom, Rakutenom.



Japanska kompanija koja je globalni lider u internet uslugama, biće partner Barselone do 2022. godine.



Prethodni ugovor je bio od 2017. godine do 2021. ali je iskorišćena klauzula za produžetak na dodatnih godinu dana.



Do sada je Barselona primala 55 miliona evra po sezoni, a sve je moglo da naraste do 61,5 miliona evra sa bonusima ukoliko se osvoji liga ili Liga šampiona.



Ipak, ovaj ugovor je sada još slabiji, Bartomeu je potpisao produžetak ugovora po kom će Barselona dobijati manje novca, a razlog je recesija zbog Kovida-19.



Barsini problemi se povećavaju, sada su šanse da se Mesi zadrži još manje...