Barsin posao od 30 miliona, bolji je i od Sanča?!

Kao što možda znate, Barselona je zimus završila transfer fudbalera Brage, ali će on stupiti na snagu 1. jula ove godine.



U pitanju je desno krilo Brage, Trinkao, koji polako, ali sigurno opravdava zbog čega je Barselona odlučila da plati 31 milion evra za njegov transfer.



Od trenutka kada je ozvaničeno da će biti novi igrač Barselone, Trinkao kao da je dobio dodatni motiv.



Odigrao je devet utakmica, postigao je pet golova i dodao tri asistencije, ali to nije sve. Kompletirao je čak 28 uspešnih driblinga, stvorio je svojim saigračima 17 prilika i još 6 zicera, i imao 18 udaraca ka golu.



Prema pojedinim ocenama, kada se statistički uzme u obzir, Trinkao je najbolje ocenjeni igrač Evrope (U20), čak i ispred Džejdona Sanča.



On je ocenjen sa čak 7,74 za sve što je uradio ove sezone, dok je drugi Sančo sa 6,54, što ipak pokazuje da je statistika kao bikini... pre svega, Trinkau je ovo prva sezona u profesionalnom fudbalu, a i igra u Ligi Primeiri, koja je po kvalitetu ispod najjačih liga Evrope...





Bilo kako bilo, katalonski mediji zadovoljno prenose da je Barsa dovela potencijalnu zvezdu u usponu, o kojoj još uvek niko ne priča.