Barsin "otpisani" napravio istu grešku kao Luka, Šaponja i Maksimović

Nelson Semedo se našao na udaru, poput Luke Jovića, Ivana Šaponjića i Nemanje Maksimovića, zbog toga što je prekršio mere tokom vanrednog stanja u Španiji.



On je "uhvaćen" na jednoj proslavi u društvu od dvadesetak osoba, u momentu kada je dozvoljeno okupljanje do 15 prisutnih.



Televizija Kuatro je objavila i fotografije sa pomenute proslave, jasno se vidi da je to Portugalac, ali Barselona se još uvek nije oglasila.



Podsetimo, Semedo će izvesno napustiti Barsu ovog leta, pošto se ne oseća kao prvotimac i želi veću ulogu.



Katalonci pak žele da zarade od njegove prodaje, a pominjalo se da bi mogao u Mančester Siti, pošto su Juventus i Inter odbili da bude deo trampe za Miralema Pjanića i Lautara Martineza.