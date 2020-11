Barsin najmudriji plan - Stiže čovek koji ima "kvaku" za Mesijev ostanak!

Jedan od kandidata za predsednika Barselone, Viktor Font, mogao bi da ima keca u rukavu kada je pitanju ostanak Lionela Mesija.



Prema brojnim anketama, Font ima najveće šanse na predstojećim izborima, koji će se održati 24. januara, samo dva dana pre isteka roka od 90 dana kada je privremena uprava obavezna da ih raspiše.



Viktor Font je u jednom od intervjua otkrio da će u klub dovesti novog direktora, pored toga što obećava i Karlesa Pujola i Đordija Krojfa, tu je i jedan koji marketinški ima moć da zadrži Mesija.



"U mom timu je i jedan vrsni stručnjak koga smo pune dve godine nagovarali da nam se pridruži. On je direktor u jednoj globalnoj kompaniji već dugi niz godina, kompaniji koja ima godišnje prihode od preko 20 milijardi dolara. Reč je o jednom od pet šefova jedne američke kompanije", rekao je zagonetni Font.



Katalonskim insajderima nije bilo teško da iskopaju njegovo ime. U pitanju je Ramon Laguarta, rođeni Katalonac iz Barselone, jedan od najzaslužnijih za uspeh kompanije Pepsi na svetskom tržištu. U toj kompaniji je od 2017. godine, a izvršni direktor je postao pre dve godine. Pre toga je imao uspešnu menadžersku karijeru u brojnim kompanijama, kako u Španiji, tako i u celom svetu.



Ono što je posebno važno u celoj priči jeste da on stoji iza sponzorskog ugovora Lea Mesija sa Pepsijem. Mnogi nagađaju da Font upravo želi da iskoristi tu vezu, ali i novac od Pepsija, da zadrži Mesija. Nije isključeno da ova kompanija postane i zajednički sponzor, a uz zdrav sportski projekat, sa povratkom legendi kao što su Ćavi, Pujol i Đordi Krojf, nema sumnje da bi Mesi ostao do kraja karijere u Barseloni.







Dovođenjem jakog sponzora, te pomenutih legendi, bio bi Fontov udarac za dve muve, jer bi istovremeno ubedio i Mesija da ostane, a i klub bi dobio ozbiljan kapital za dalje investicije...