Barsin košmar u Lisabonu, spektakularni Bajern u polufinalu, Katalonci ipak prošli gore od Brazila!

Fudbaleri Barselone će što pre želeti da zaborave sezonu 2019/20, sada je i zvanično, završili su je bez osvojenog trofeja.



Podbacili su u Primeri, Kupu kralja, pa i Superkupu Španije, poslednja nada bila je Liga šampiona.



Verovali su u uspeh nakon pobede protiv Napolija, ali je usledio sudar sa realnošću u Lisabonu.



Doživeli su puleni Kikea Setijena debakl na stadionu Benfike, minhenski Bajern je protiv katalonskog sastava slavio sa neverovatnih 8:2 (4:1).



Već u četvrtom minutu Bavarci stižu do prednosti, sjajna akcija koja je počela na levoj strani, nakon centaršuta odličan dupli pas Levandovskog i Milera, potonji potom trese mrežu Barse za 1:0.



Samo tri minuta kasnije, 1:1, Alba je pobegao odbrani Bajerna, ubacio je potom loptu u sredinu, a Alaba je na bizaran način savladao sopstvenog golmana.



Ipak, u 22. minutu prvak Nemačke tiže do nove prednosti, projektil Ivana Perišića iz nezgodnog ugla, pocepao je mrežu iza Ter Štegena za 2:1.



A onda, u 28. minutu, Gnabri beži odbrani viceprvaka Španije i uvećava prednost Bajerna na 3:1.



Nije to bio kraj Barsinim mukama, prvo je Levandovski umalo kaznio grešku Ter Štegena, ali se Nemac iskupio sjajnom odbranom, a onda je "poker" golova za ekipu iz Minhena kompletirao Miler.



Centaršut Kimiha sa desne strane, prizeman, a loptu sa prve stative u mrežu "Blaugrane" smešta popularni "Romdojter", igrao se 31. minut.









Foto: EPA-EFE/Rafael Marchante / POOL



Do kraja prvog dela igre nije bilo promene rezultata, delovalo je da je sve gotovo u Lisabonu i da se Barsi sprema katastrofa istorijskih razmera.





Golove iz prvog dela pogledajte u nastavku.

















Bajern u polufinalu čeka boljeg iz duela Liona i Mančester sitija, koji je na programu sutra u 21h, drugi polufinalni par Lige šampiona čine RB Lajpcig i Pari sen Žermen.