Barsin dan posle - Mesi doneo odluku?!

"Najgori predsednik u istoriji", tako su mediji ispratili odlazak Bertomeua sa kormila Barselone. Omraženi prvi čovek kluba je nasledio Sandra Roselja svog nekadašnjeg šefa koji je završio u zatvoru.



Sa druge strane, iako je osvojio tripletu 2015. u ovih šest godina je Bertomeu napravio previše grešaka. Odlazak Nejmara nije mogao da spreči, ali pojačanja koja je doveo su promašaji, u Dembelea, Kutinja koga Kuman pokušava da vrati u život, ali i Grizmana je uloženo oko 400 miliona evra.



Barselona je pala u finansijske probleme zbog ogromnih plata, Bertomeu je slepo verovao Abidalu i Ramonu Planesu, bilo je dosta problema na relaciji Mesi-sportski sektor, iako su osvojene dve titule u nizu, Valverde je smenjen tokom sezone.



Možemo da nabrajamo do sutra, ali teranje Suareza i pre svega sukob sa Mesijem su koštali Bertomeua. Zadržao je na silu najboljeg igrača u istoriji kluba, ovaj ga je prozivao mesecima, uključio se i Pike, uprava je ćutala, svesna da joj vreme ističe.







Poslednji porazi su samo dolili ulje na vatru, Bertomeu je izabrao da ode, umesto da bude smenjem.



Kako će se to odraziti na klub.



Najveći benefit bi svakako trebalo da bude to što će Mesi promeniti odluku i ostati u klubu. Danas engleski mediji kažu da su se odlaskom predsednika stvorili uslovi za novu klimu u klubu i da će Leo promeniti mišljenje. Uz, to Kuman je na tankom ledu, on bi mogao da dobije otkaz vrlo brzo, Ćavi čeka mesto iako je odbio ponudu pre nekoliko meseci.



Njegov dolazak bi promenio stvari, u klub bi trebalo da se vrate još neki veterani, a Viktor Font čeka predsedničko mesto.







To neće rešiti tešku finansijsku situaciju, plate su i dalje ogromne, Barsa će morati da štedi i da prodaje igrače, ali ono što je jasno je da sa Mesijem slom, onaj rezultatski može da se izbegne par godina.



Plus, ako Superliga krene u jesen 2022. to će biti kiseonik za Barsine finansije i promeniti fudbalsku mapu sveta. Bertomeu je juče pred odlazak, otkrio da je potpisao Barsinu aplikaciju za novu, zatvorenu ligu najvećih klubova Evrope.