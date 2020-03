Barsi prija pauza, dobiće veliko pojačanje kada se Primera nastavi!

Sport je stao u svetu, u Španiji se nadaju da bi u aprilu mogli da se vrate fudbalu, videćemo da li će to biti moguće, s ozbirom na sve goru situaciju u zemlji po pitanju zaraženih koronavirusom.



Bilo kako bilo, iz Primere uveravaju da će se sezona svakako nastaviti, samo je pitanje kada, a Barsa bi u finiš sezone mogla da uđe sa velikim pojačanjem.



Naime, Luis Suarez veruje da će se oporaviti pred nastavak sezone i da će biti u mogućnosti da pomogne svojim saigračima.



"Uvek je bio cilj da se vratim brže nego što se očekuje.



S ozbirom na to da je liga suspendovana, otvoria se mogunost da zaigram ponovo.



Doktor mi je rekao da oporavak teče jako dobro i to mi daje nadu.



Sada, kada se tim bude vratio, vratiću se i ja sa njima", izjavio je Suarez.







Podsetimo da je Barsa zbog povreda Suareza i Dembelea, koji su prema prvim informacijama bili otpisani do kraja sezone, dobila pravo od Primere da angažuje jednog napadača van prelaznog roka.



Tako je na "Kamp Nou" stigao Martin Brajtvajt, a izgleda da će Danac dobiti priliku da zaigra u tandemu sa Urugvajcem već ove sezone.