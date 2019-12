Barselona je "zabranjeni grad" - Prekid El Klasika "crnim loptama"!

Dan "El Klasika", jedinstven u istoriji, kako smo rekli juče, više se priča o politici nego o fudbalu, a ono što je čini se, prva briga svih je da meč bude završen bez incidenata.



Real će danas doputovati u Barselonu, otići u hotel u kome će se okupiti i igrači Barselone, oba tima će na stadion udaljen nešto više od pola kilometra stići neobeleženim autobusima.



"Rekli su nam da ćemo zajedno na utakmicu", potvrdio je Zidan.



Real je upozorio da neće izaći iz aviona i na najmanji nagoveštaj nevolja.



Meč bi mogao da bude prekinut "crnim loptama".



O čemu se radi?



Naime, "Demokratski cunami", pokret protiv policijske represije koji se zalaže za pravo Katalonaca da sami odluče o svojoj sudbini planira da teren zaspe crnim loptama na naduvavanje. To bi simbolično podsetilo na municiju koju je policija koristila u razbijanju protesta na kome je povređen veliki broj demonstranata.



Barselona će probati to da spreči, tačnije da se pobrine da pomenuti rekviziti ne stignu do tribina, ali to neće biti nimalo lako. Ako se crne lopte budu pojavile na terenu, sudija Ernandez Ernandez će prekinuti meč, poslati igrače u svlačionicu dok se teren ne rasčisti, a Barsa će biti kažnjena.



A sad malo o fudbalu, najveći rivali ulaze u derbi poravnati, samopouzdanje Reala je na mnogo većem nivou nego da je meč odigran u originalnom terminu, sada su vezali veliki broj pobeda, ključni igrači su spremni i Real, kako je rekao Zidan putuje u Kataloniju da pobedi.



Domaćin se uzda u Lea Mesija, najboljeg strelca u istoriji "El Klasika", nisu dobili na "Anoeti", najviše zbog sudija, pa večeras treba očekivati ogroman pritisak na arbitra.



Sastav Barselone je poznat, Valverde neće ni probati da iznenadi, niti je to moguće. Braniće Ter-Štegen, desno će univerzalac Serhi Roberto, levo oporavljeni Alba, štoperi su Pike i Lengle. U sredini, ponovo Rakitić koji je izborio poverenje, zatim Buskets i De Jong. U napadu jasno, trojka Grizman-Suarez-Mesi.



Zidan ima, za razliku od kolege dilemu, 4-4-2 ili 4-3-3, to zavisi od Bejla.



Ali da krenemo redom, ispred Kurtoe su Ramos i Varan, desno će biti Karvahal, levo Mendi. U sredini Valverde, Kros i Kazemiro, Modrić će na klupu.



Ostaje dilema, dakle, ako igra Isko, u napadu će biti Bejl i Benzema. U suprotnom, Zidan bi mogao da proba, Rodriga i Vinisijusa po bokovima, Benzema je neupitan.



Inače policija je već primetna na ulicama Barselona, oko hotela "Sofija" su do zuba naoružane specijalne jedinice, a biće zatvorene avenije kojima će autobusi sa timovima proći do "Kamp Nou".



"El Klasiko" počinje u 20 časova.