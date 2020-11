Mogućnost da letošnja velika želja Ronalda Kumana - Memfis Depaj stigne u Barselonu u januaru odbačena je od predsednika Olimpika iz Liona Žana-Mišela Ole.



Prvi čovek francuskog kluba je potvrdio da će Holanđanin ostati u klubu do kraja sezone.



"Prvi sam rekao da od njegovog prelaska u Barselonu nema ništa, tada me niko nije slušao" - rekao je Ole za francuski "Actufoot".



A zatim je poentirao:



"Ostaće, naravno" - stavio je tačku na bilo kakvu polemiku o odlasku fudbalera koji je na poslednjih 18 klupskih utakmica postigao čak 11 golova.



Depaj je u Lionu od januara 2017. godine, a prošle sezone je vodio tim do polufinala Lige šampiona.