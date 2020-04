Barselona dobila izveštaj, ključ na "Kamp Nou", ali do kada?

U poverljivom dokumentu koji je prosleđen čelnicima Barselone, ali završio u medijima, navodi se najgori scenario kada su u pitanju prihodi kluba.



Naime, neka najcrnja predviđanja upozoravaju klub da otpiše ovu kalendarsku godinu kada su u pitanju prihodi od navijača i da bi do februara 2021. stadion mogao da bude zatvoren.



To ne znači samo izostanak prihoda od utakmica, već i od turizma, poseta stadionu, ali i kupovna moć navijača će biti smanjena.



Optimistični scenario predviđa da novi šampionat počne 15. septembra, da prva dva meseca bude bez publike, ali da će se situacija smiriti do polovine novembra.



Sve ovo su bitne informacije klub je u finansijskim problemima, i sada već mora da računa izvesne gubitke koji će uticati na prelazni rok, ali i naredne izbore za predsednika kluba...