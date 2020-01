Barsa u problemu, ne pomaže ni sjajni Ter Štegen!

U okviru 21. kola španske Primere, Valensija je pred svojim navijačima ugostila Barselonu.Već u 12. minutu je domaćim bio u prilici da povede, Pike je srušio Gaju u svom kaznenom prostoru, sudija je pokazao na kreč, potvrda je stigla i iz VAR sobe.Odgovornot je preuzeo Maksi Gomez, ali ga je Ter Štegen pročitao i odbranio mu udarac sa kreča. Nekih 10ak minuta kasnije nova velika šansa za "Slepe miševe", odličan udarac Gomeza, Ter Štegen sjajno brani, odbija loptu u stativu, ona pada pred Solera, koji je lukavo glavom šalje ka Gameiru, Francuz odmah šutira, ali je Ter Štegen još jednom maestralno intervenisao. Otišlo se bez golova na odmor, da bi Valensija do prednosti stigla nakon tri minuta igre u nastavku.Katalonci imaju posed na svojoj strani, ali to na "Mestalji" ne uspevaju da materijalizuju, videćemo da li u poslednjih pola časa mogu do preokreta.