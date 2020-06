Nove dresove koje će Barselona nositi u sezoni 2020/21 nosiće i pred sam kraj ove sezone.



Već 7. ili 8. jula kada se bude igrala utakmica protiv Espanjola, gradskog rivala, biće predstavljeni novi dresovi za sledeću sezonu.



Plan je da se ovaj dres nosi i protiv Napolija u Ligi šampiona 8. avgusta, ali je pitanje šta o tome misli UEFA.



Već od 3. jula dres je moguće kupiti u zvaničnim prodavnicama Barselone.





🔵🔴Barcelona eill use his new kit for the 2020/21 season during this one. What do you think? pic.twitter.com/2BTqjoUaM7