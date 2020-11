Barsa u nokdaunu - Lista pojačanja je tu, ali kasa je prazna i to nije sva muka...

Barselona prolazi kroz pravi pakao u 2020. godini, ali situacija iz dana u dan postaje sve gora.Na svu muku, iščekivanje nove uprave, pomerenih izbora, sumnjivih poslova pretohdnog predsednika, Mesijevo nezadovoljstvo, stigle su i povrede važnih igrača.Kao što je poznato, Serhi Roberto neće igrati do kraja januara, Barsa će u tom periodu odigrati preko 15 utakmica, dok Đerara Pikea takođe čeka duga pauza, u sredu će biti poznato i kolika nakon što poseti specijalistu Ramona Kugata. Minimalna pauza je četiri meseca, a ako bude morao na operaciju, ova sezona je završena.I bez tih povreda, Barselona je vapila za pojačanjima u odbrani. Ronald Kuman nema poverenje u Samjuela Umtitija, tačnije u njegovo koleno. Iako je postao vegan i to je uticalo na njegovu fizičku spremu, lekari tvrde da on ne može da odigra dve, tri utakmice u nizu i to je glavni problem.U ovom trenutku, Kuman ima samo Klemena Lenglea, dok će se Ronald Arauho oporaviti tokom nedelje i sigurno će dobiti šansu da se dokaže u narednim mesecima. Dileme nema, Barsa mora da dovede Erika Garsiju već na zimu, ali kako kada nema novca?Uz to, kako i kada su izbori zakazani tek za 24. januar, pa nova uprava neće imati dovoljno vremena da na vreme reši pojačanja?!Kuman očekuje da na zimu uz Garsiju dođe i Memfis Depaj, očigledno da nedostaje i efikasnost u napadu, naročito pošto ni Ansu Fati neće igrati do početka marta.Barsin roster je nikad kraći, Mesi nikad nezadovoljniji, atmosfera i dalje loša, Kuman ne drži stvari pod kontrolom i samo je pitanje trenutka kada će novi problem da ispliva.Reklo bi se da će naredna dva meseca biti najduža ikada, do izbora, jer je privremena uprava u dosluhu sa Bartomeuom i čisti njegov prljav veš, uostalom, zato i jeste datum glasanja tek 24. januara.Šta će zateći novog predsednika, koliko će biti para, tj. koliko neće i koliko će do tada još da prekipi Mesiju...