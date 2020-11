Barsa rešava probleme, stiže novac iz Holivuda!?

Početak nove sezone u Evropi, ako gledamo po zanimljivim događajima iza kulisa, je definitivno pripao Barseloni.



Od dolaska novog trenera u vidu Kumana, zatim Mesijev "faks" kao zahtev za transferom, neslaganja oko smanjenja plate zbog pandemije do Bartomeuvog bombastičnog odlaska iz kluba uz najavu da će Katalonci učestvovati u evropskoj Super ligi.



Jasno, bilo bi ovo dovoljno za makar jedan akcioni film, a Barsa će možda to uskoro i snimiti.



Pojedini španski mediji pišu kako je Barselona blizu dogovora posla sa neimenovanim čelnicima u Holivudu - Katalonci žele da uđu i u svet kinematografije.



To bi bio novi vid zarade, navodno je ovo jedan od koraka u saradnji Barselone sa američkim kompanijama. Novac nije mali, Barsi bi pripalo 200 milion evra plus mogućnost da popravi sliku o sebi kroz film/seriju.



Ugovor čeka na odobrenje, čekamo više informacija u narednim danima.