Barsa prodaje ime stadiona, samo da ga ne nazovu po Majku Tajsonu...

Barselona je tradicionalno do ove decenije odolevala korporativnom investiranju u klub. Nosili su "Unicef" na dresovima, međutim u trci za novcem prvo je potpisan svojevremeno ugovor sa "Katar Fondacijom".



To je bio Barsin Rubikon, a sada će, s obzirom na lošu finansijsku situaciju morati da prodaje i ime stadion, odnosno da nađu sponzora.



Pregovori su počeli prošle nedelje, a favorit je Britanski milijarder Alki David. Ovaj Nigerijac sa britanskim pasošem je "težak" oko 2.5 milijarde evra, ima nekoliko kompanija i siguran je da će dobiti trku jer je spreman da ponudi više od ostalih.



On je rekao da će to biti rekordni ugovor.



"Ovo je moj san i životna šansa, ako Siti ima preko 20 miliona evra, Totenhem traži 30, Barselona vredi mnogo više. Oni su na drugom nivou, moja zdravstverna kompanija radi na pronalaženju vakcine za koronu sa top virolozima", kaže kontroverzni Alki.



Njegova dva najvažnija biznisa su FilmOn veliki broj kanala koji prikazuje sport 24 časa, i kompanija Swissx koja se bavi medicinskim istraživanjima.



Nigerijac je 2007. hteo da kupi Koventri, voli fudbal, ali tada su pregovori propali u poslednji čas.



Inače, on drži zajednički kompaniju za proizvodnju kanabisa u Kaliforniji sa Majkom Tajsonom i veliki su prijatelji. Sam Tajson priznaje da popuši oko 40 000 dolara marihuane mesečno, a Alki David jasno koristi marihuanu u proizvodnji i istraživanju lekova.













Na optužbe da je mutan tip odgovara:



"Nije istina, nikada nisam osuđivan, bilo je dosta pokušaja da mi iznude novac, ali i nekih beznačajnih građanskih parnica. Čist sam kao i ostali biznismeni", kaže Alki koji se prošle godine sjajno provodio na St Kitsu i Nevisu sa ortakom Tajsonom. Tom prilikom je svojim privatnim avionom dovezao marihuanu u vrednosti od 1.3 miliona dolara.



"Siguran sam da ću pobediti mislim da će se stadion zvati Swissx Kamp Nou, biće to sjajno partnerstvo sa Barsom", rekao je Alki David.