Barsa na kolenima, Grizman ponižen, Mesi ne voli "Kamp Nou"!

Za Antoana Grizmana sve je gore i gore. Nije bio starter u "El Klasiku", šansu dobijaju klinci, on sedi na klupi.



"Zaista je degradiran, ovo su najteži trenuci njegove karijere", piše "L'Ekip".



On je debitovao za Sosijedad pre 10 godina i karijera mu je išla uvek uzlaznom putanjom. No, prošlog leta je izgleda napravio kobnu grešku.



"Sada je bacio senku na veliku karijeru, ima 29 godina, osvojio je svetsku titulu, ne možemo da ga prepoznamo", dodaje francuski list.



"Jasno je da sada shvata da je pogrešio prošlog leta, jer ako ispred vas igraju praktično deca bez iskustva, mnogo toga je pogrešno", piše u komentaru.



Grizman je bio loš i prošle sezone, ali to se tumačilo time da ne igra na svojoj poziciji. Kuman je otpisao Suareza, obećao Francuzu da će biti centralni napadač, ali nije imao puno strpljenja. Grizman je van forme i izleteo je iz tima.









Danas će sa ostalim rezervama na trening sa mladom ekipom, odnosno "B" timom dok će starteri posle poraza odmarati za meč protiv Juventusa.



Katalonski mediji se isključivo bave VAR tehnologijom, smatraju da je to prelomilo utakmicu da je sudija silno oštetio Barselonu, a Kuman je eksplodirao i smatra da je rezultat skrojen, zbog čega će završiti pred disciplincima lige.



Inače, pokazalo se da bez Mesija na najvišem nivou Barselona teško da može da dobije Zidanov tim. On je šest "El Klasika" bez gola, a jedan od razloga što Katalonci bolje prolaze na "Bernabeu" nego kod kuće je činjenica da on mnogo više golova postiže u Madridu.



Jednostavno, ne ide mu kod kuće, on je najbolji strelac u istoriji "El Klasika", dao je 26 golova, ali od toga 15 na Bernabeu. On je protiv Reala odigrao 44 meča, ima 19 pobeda, 11 remija i 14 poraza.







Ali, pazite sad ovo, 11 pobeda protiv Reala je ostvario na "Bernabeu", dakle više od polovine. Jasno je zbog čega, pogotovo jer se igralo zbog publike, za Barsu je možda bilo bolje da igra u Madridu...



Kad smo kod Madrida, kastiljanski mediji, uz nemalu zluradost konstatuju da se Mesi oprostio od "El Klasika" na domaćem terenu uz poraz, ali niti je sigurno da će otići na kraju sezone, niti je nemoguće, čak i da se to desi, da Real i Barsa igraju u Kupu Kralja i Ligi šampiona do kraja ove takmičarske godine...