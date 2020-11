Barsa loša, Real gori - I Alaves "otvara kapiju" Atletiku!

Fudbaleri Real Madrida ponovo su razočarali pred svojim navijačima, pošto je večeras kao gost slavio Alaves rezultatom 2:1!







Zvuči neverovatno, ali Real posle 10 odigranih utakmica ima tek pet pobeda i već tri poraza, od Kadiza, Valensije i sada Alavesa. Poređenja radi, Barselona ima dva meča manje, ako pobeda oba, biće identična sa Madriđanima, a svi mislimo da su Katalonci u daleko većem problemu. Istina je - ne zna se ko je u goroj poziciji od dva najveća španska kluba i u celoj priči pobednik je Atletiko Madrid koji sitnim koracima ide ka tituli.











Real Madrid je ove sezone već izgubio od Kadiza na svom stadionu, doživeo je šamar od Valensije u gostima, a u prošlom kolu je remizirao sa Viljarealom na Madrigalu i sada novi kiks - od Alavesa.



Alaves je odigrao neverovatnu utakmicu, kao nedavno protiv Barselone kojoj je otkinuo bod sa igračem manje.



Već u petom minutu videli smo da Realova odbrana ne liči na sebe bez Serhija Ramosa, a Načo Fernandes je nepotrebno i nespretno blokirao loptu rukom, sudija opravdano dosudio penal,



Isti igrač je imao ogromnu priliku da duplira prednost Baskijaca u 25. minutu kada je izašao sam na Kurtou, ali je Belgijanac pročitao njegovu nameru da ga lobuje i sačuvao svoju mrežu.



Samo tri minuta kasnije, nova loša vest za Real, Eden Azar je osetio bol i opet je morao da napusti teren, neverovatno je koliko problema ima sa povredama od kako je stigao u Madrid. Azara je zamenio Rodrigo, ali to nije mnogo pomoglo Madriđanima.



Početkom drugog poluvremena, Tibo Kurtoa je napravio katastrofalnu grešku, dodao je loptu u noge Hoseluu kome nije bilo teško da



Real je morao da krene na sve ili ništa, Zidan je uveo i Vinisijusa umesto Asensija, ali je još više ostavio prostora u odbrani. Lukas Perez je imao novu priliku, bio je za malo neprecizan, a odmah potom je spojio i Hoselua sa golom, ali je Kurtoa ponovo sačuvao Real, kao u prvom delu igre.



Nakon 0:2, Real nije imao šta da izgubi, morao je još više da krene u napad, Rodrigo je imao veliku priliku u 73. minutu, ali je sa gol linije loptu izbio jedan defanzivac Alavesa.



Inicijativa se Realu isplatila u 87. minutu kada je Kasemiro pokupio jedan odbitak i lako pogodio za 1:2.





Do kraja, Isko je pogodio prečku, to je bilo sve od njega danas, Real je izgubio, mogao je Alaves da postigne još koji gol i biće zanimljivo pratiti dešavanja u redovima Madriđana do kraja godine...