Barsa lagano preko Baleara, beži Realu!

Barselona se vratila na teren pobedom i uvećala je prednost u odnosu na Real, makar do sutra.Ekipa Kikea Setijena je uspela da savlada Majorku na gostovanju rezultatom 0:3 bez nekih velikih problema.Već u drugom minutu utakmice Arturo Vidal je uspeo da savlada golmana gostiju tako što je naleteo na loptu i glavom je smestio u sam ugao. Bilo je dobrih trzaja od strane Majorke nekoliko puta u prvom poluvremenu, ali promene rezultata nije bilo sve do 37. minuta. Tada je Mesi nekako uspeo da pošalje loptu ka Braitvajtu koji zakucava za 0:2. Do kraja utakmice Barsa bolji tim, visio je treći gol i konačno je postignut pred kraj utakmice.Nakon odlične akcije i dodavanja Mesija, Alba je uspeo da pretrči odbranu domaćih i da bez nekih velikih problemaprevari golmana Majorke.